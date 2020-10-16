رونالدو يتحدى اتهامه بخرق قواعد كورونا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رفع كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، شعار التحدي، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بعد يوم من اتهامه بخرق قواعد فيروس كورونا.

ونشر رونالدو على موقع "تويتر" صورة وهو يضحك ومسترخيا بجانب حمام سباحة، وعلق عليها: "لا تدع ما لا يمكنك فعله يقف في طريق ما يمكنك فعله".

ويعزل صاحب الـ35 عاما نفسه في منزله بمدينة تورينو منذ يوم الأربعاء، بعدما أصيب بفيروس كورونا وترك المنتخب البرتغالي قبل مواجهة السويد في دوري أمم أوروبا.

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وقال فينشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، أمس الخميس، في مقابلة، مع إذاعة "أر.أيه.أي" العامة أن رونالدو خرق البروتوكولات الإيطالية للفيروس من خلال السفر إلى إيطاليا والخروج منها للانضمام للمنتخب البرتغالي.

وترك رونالدو ولاعبو يوفنتوس الأجانب إيطاليا الأسبوع الماضي للانضمام لمنتخباتهم الوطنية، بينما كان فريق يوفنتوس في الحجر الصحي بعد ظهور إصابتين بفيروس كورونا بين العاملين بالنادي.

وخضع المهاجم البرتغالي للعزل مع يوفنتوس في أحد الفنادق المملوكة للنادي في الثالث من أكتوبر الجاري، إلا أنه غادر تورينو متوجهاً إلى البرتغال بعد أربعة أيام، مما دفع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى إجراء تحقيق حول نتيجة الاختبار السلبية الضرورية للسماح له بالرحيل.