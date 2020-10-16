جوارديولا يعلن غياب دي بروين عن مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، غياب لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين عن اللقائات المقبلة للفريق بعد إصابته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي.
ويستضيف مانشستر سيتي فريق آرسنال غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال جوارديولا، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة آرسنال اليوم الجمعة: "لسوء الحظ كيفين دي بروين، لن يكون موجودا أمام آرسنال، لكن بقية اللاعبين عادوا بشكل جيد".
وأضاف: "لا أعتقد أن إصابته خطيرة، لكن أعتقد أنه سيغيب أيضا في بعض المباريات المقبلة، سنرى".
وأتم جوارديولا قائلا: "لا أستطيع تحديد مدة غيابه لأنني لا أعرف".
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