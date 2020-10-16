الأهلي يعلن سلبية مسحة البعثة قبل مواجهة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق أمس الخميس قبل مواجهة فريق الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.
وأجرت بعثة الأهلي أمس مسحة جديدة في مقر الإقامة بمدينة كازابلانكا؛ استعدادًا لمواجهة الوداد، غدا السبت، في حضور شريف أبو العينين، مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
وأجرت البعثة المسحة وفقًا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الإفريقي، فيما كانت البعثة قد أجرت مسحة في القاهرة منذ عدة أيام وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.
وكان الاتحاد الإفريقي قد طلب إجراء مسحة قبل سفر الفريق إلى المغرب، بجانب مسحة ثانية قبل 48 ساعة من المباراة، إلى جانب ملف طبي شامل لكل لاعب بالفريق.
ويلتقي الأهلي مع الوداد مساء غد السبت، على مركب محمد الخامس، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
من جانبه، أقيم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والوداد اليوم الجمعة في مقر إقامة ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق؛ للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي اللون الأسود بالكامل، على أن يرتدي الوداد اللون الأبيض بالكامل.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى ملعب محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء ومواعد عمليات الإحماء وتنظيم دخول بعثة الفريق وفقا للإجراءات التي أقرها كاف للمباراة.
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