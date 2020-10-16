الأهلي يعلن سلبية مسحة البعثة قبل مواجهة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق أمس الخميس قبل مواجهة فريق الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وأجرت بعثة الأهلي أمس مسحة جديدة في مقر الإقامة بمدينة كازابلانكا؛ استعدادًا لمواجهة الوداد، غدا السبت، في حضور شريف أبو العينين، مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأجرت البعثة المسحة وفقًا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الإفريقي، فيما كانت البعثة قد أجرت مسحة في القاهرة منذ عدة أيام وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

وكان الاتحاد الإفريقي قد طلب إجراء مسحة قبل سفر الفريق إلى المغرب، بجانب مسحة ثانية قبل 48 ساعة من المباراة، إلى جانب ملف طبي شامل لكل لاعب بالفريق.

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ويلتقي الأهلي مع الوداد مساء غد السبت، على مركب محمد الخامس، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه، أقيم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والوداد اليوم الجمعة في مقر إقامة ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق؛ للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي اللون الأسود بالكامل، على أن يرتدي الوداد اللون الأبيض بالكامل.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى ملعب محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء ومواعد عمليات الإحماء وتنظيم دخول بعثة الفريق وفقا للإجراءات التي أقرها كاف للمباراة.