تحديد حكم مواجهة الرجاء والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم حددت الحكم الذي سيقود مباراة الرجاء الرياضي أمام ضيفه الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد غد الأحد.

ووفقا لموقع "le 360 sport" المغربي، فإن كاف استقر على تعيين الحكم الدولي الكاميروني أليوم نيانت لإدارة مباراة الرجاء والزمالك التي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

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وأضاف الموقع أن "كاف" قرر في وقت سابق تأجيل الإعلان عن حكام مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى قبل ساعات من انطلاقها فى ظل الرغبة إلى زيادة تركيز الحكام في معسكرهم وتخفيف الضغوطات الإعلامية عليهم.

ويلتقي الزمالك أمام الرجاء في مصر بمواجهة الإياب يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

يُذكر أن كاف استقر قبل قليل على تعيين الحكم الدولي الزامبي جاني سيكازوي لقيادة مباراة الوداد والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)