شكوك حول مشاركة لاعب الوداد المغربي أمام الأهلي بعد إصابته بكورونا

كشفت تقارير صحفية مغربية عن احتمالية غياب صلاح الدين السعيدي لاعب فريق الوداد المغربي، عن مباراة الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها غدًا السبت.
اشار موقع "بطولة" المغربي، بأن السعيدي مصاب بـ فيروس كورونا ، وخضع أمس الخميس، لفحص طبي جديد، والذي أظهر إيجابية عينته ، رفقة أحد الإداريين.
وقام اللاعب بمغادرة معسكر الوداد، أمس للدخول في العزل الصحي ومن المنتظر أن يتم إعادة المسحة للتأكد من إصابته.
ويلعب الأهلي والوداد على ملعب محمد الخامس، غدًا السبت في التاسعة مساءً، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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