كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الشكوك حول موقف الثنائي ساديو ماني وتياجو ألكانتارا من المشاركة في مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي.
ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، غدا السبت على ستاد جويسون بارك، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقةالدوري الممتاز الإنجليزي الممتاز.
وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبيل مباراة إيفرتون: "موقف ماني وألكانتارا لم يتحدد حتى الَان، الثنائي يتدرب معنا بشكل طبيعي منذ 5 أيام سنقيم حالتهما لعمرفة أن كانوا قادرين على المشاركة أم لا".
وتابع: "لن نخاطر بهما إّذا كانوا غير جاهزين، لكنهم أنهم بحالة جيدة، من الممكن أن يكونا جاهزين للمباراة".
وواصل: "نابي كيتا لن يكون جاهزًا لمباراة الغد، وبصرف النظر عنه، فكل اللاعبين جاهزين للعب، الجميع بصحة جيدة إلى جانب تشامبرلين".
واختتم تصريحاته بالحديث عن موعد عودة أليسون للتدريبات الجماعية، قائلًا: "إنه يحرز تقدمًا إيجابيًا للغاية، ويبدو جيدًا حقًا، ولكن لا يوجد جدول زمني مُحدد لعودته".
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يثير الشكوك حول موقف ماني وألكانتارا قبل ديربي الميرسيسايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.