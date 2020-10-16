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كلوب يثير الشكوك حول موقف ماني وألكانتارا قبل ديربي الميرسيسايد

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كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق الإنجليزي الشكوك حول موقف الثنائي ساديو ماني وتياجو ألكانتارا من المشاركة في مواجهة إيفرتون في .

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، غدا السبت على ستاد جويسون بارك، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة

الدوري الممتاز الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبيل مباراة إيفرتون: "موقف ماني وألكانتارا لم يتحدد حتى الَان، الثنائي يتدرب معنا بشكل طبيعي منذ 5 أيام سنقيم حالتهما لعمرفة أن كانوا قادرين على المشاركة أم لا".

وتابع: "لن نخاطر بهما إّذا كانوا غير جاهزين، لكنهم أنهم بحالة جيدة، من الممكن أن يكونا جاهزين للمباراة".

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وواصل: "نابي كيتا لن يكون جاهزًا لمباراة الغد، وبصرف النظر عنه، فكل اللاعبين جاهزين للعب، الجميع بصحة جيدة إلى جانب تشامبرلين".

واختتم تصريحاته بالحديث عن موعد عودة أليسون للتدريبات الجماعية، قائلًا: "إنه يحرز تقدمًا إيجابيًا للغاية، ويبدو جيدًا حقًا، ولكن لا يوجد جدول زمني مُحدد لعودته".

 

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