رسميًا..أزارو ينتقل لصفوف الاتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي.

وأكد الاتفاق أن اللاعب المغربي وقع عقداً يمتد حتى 2025.

ووافق الأهلي على رحيل أزارو مقابل 700 ألف دولار بجانب دفع 100 ألف دولار مستحقات متأخرة من قيمة إعارته في الموسم المنقضي.

وانضم أزارو للأهلي في صيف 2017 قادماً من الدفاع الجديدي المغربي. يمتد حتى 2025.ووافق الأهلي على رحيل أزارو مقابل 700 ألف دولار بجانب دفع 100 ألف دولار مستحقات متأخرة من قيمة إعارته في الموسم المنقضي.وانضم أزارو للأهلي في صيف 2017 قادماً من الدفاع الجديدي المغربي.

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