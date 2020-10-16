ثنائي إنبي يغيب عن لقاء طنطا في الدوري

تأكد غياب ثنائي إنبي عمر سافيولا وأحمد العجوز عن لقاء إنبي مع طنطا في الجولة الأخيرة للدوري والذى لم يحدد إتحاد الكرة موعد اقامة هذه الجولة. اقامة هذه الجولة. يأتي غياب الثنائي بعد حصولهما على الإنذار الثالث في لقاء المقاولون الأخير والذى تغلب فيه الفريق البترولي بهدفين نظيفين. الفريق البترولي بهدفين نظيفين. يذكر ان انبي يحتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة حصدها من فوز في 12 لقاء وتعادل مثلها وخسر في 9 مباريات وسجل 33 هدفا وأحتضنت شباكه 31 هدفا.

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