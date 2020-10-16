راحة يومين للاعبي إنبي بعد الفوز على المقاولون

منح الجهاز الفني لفريق إنبي لكرة القدم ، بقيادة حلمي طولان لاعبيه راحة من التدريبات اليوم" الجمعة" وغدا ،بعد لقاء المقاولون والذى فاز فيه الفريق البترولي بهدفين نظيفين بستاد الجبل الأخضر ضمن الـ33 وقبل الأخيرة للدوري الممتاز. بهدفين نظيفين بستاد الجبل الأخضر ضمن الـ33 وقبل الأخيرة للدوري الممتاز. وينتظر الجهاز الفني لإنبي تحديد اتحاد الكرة لموعد مباراة الفريق مع طنطا في الجولة الأخيرة للدوري. الفريق مع طنطا في الجولة الأخيرة للدوري. يذكر ان انبي يحتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة حصدها من فوز في 12 لقاء وتعادل مثلها وخسر في 9 مباريات وسجل 33 هدفا وأحتضنت شباكه 31 هدفا.

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