يعد اتهامه بخرق القواعد.. رونالدو ينشر صورة من الحجر الصحي

واصل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عزله الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا، بعد اتهامه بخرق قواعد فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
ونشر رونالدو على موقع "تويتر" صورة وهو يضحك ومسترخي بجانب حمام سباحةوعلق عليها :" لا تدع ما لا يمكنك فعله يقف في طريق ما يمكنك فعله".
ويتواجد رونالدو في الحجر الصحي، بمدينة تورينو الإيطالية، بعدما تم
وقال فينشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، أمس الخميس، في مقابلة، مع إذاعة "أر.أيه.أي" العامة أن رونالدو خرق البروتوكولات الإيطالية للفيروس من خلال السفر إلى إيطاليا والخروج منها للانضمام للمنتخب البرتغالي.
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