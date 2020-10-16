بيراميدز يشكر نادي الرجاء المغربي

وجه نادي بيراميدز الشكر لنظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي، على التعاون المثمر منذ وصول بعثة النادي إلى الدار البيضاء تمهيدا لخوض مباريات الأدوار النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقال شريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز إن الرجاء حرص على
أوضح أن بهماني وفر ملعب كهرما بكازبلانكا ليخوض الفريق عليه تدريباته استعدادا للقاء حوريا الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وبيراميدز يشيد بهذا التعاون الرائع.
كما تواجد فؤاد الزناتي مدير المنتخبات بالاتحاد المغربي ومنظم المباريات النهائية للكونفدرالية من الاتحاد المغربي واجتمع بمسئولي بعثة بيراميدز، محمد صلاح مدير الفريق، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وحرص على تذليل كافة الصعاب وحل أي مشكلة تواجه البعثة.
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