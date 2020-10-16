منتخب شباب مصر يواجه الديوانية العراقي وديًا

قرر الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب إقامة مباراة ودية أمام فريق الديوانية العراقي أحد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز العراقي الموسم الحالي يوم الأحد المقبل في تمام الرابعة مساء علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك في

بداية الأسبوع الرابع من المعسكر المفتوح الذي بدأ منتصف نوفمبر الماضيويتدرب الفريق علي فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين في إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021من جهة أخري يجري حسام أشرف لاعب الزمالك ومهاجم المنتخب جلسات علاج طبيعي لمدة ثلاث أيام لشعوره بآلام في العضلة الضامة ومن المنتظر أن يعود إلي المشاركة مع الفريق عقب مباراة الديوانية العراقي استعدادا للسفر إلي تونس في الثالث من نوفمبر المقبل.