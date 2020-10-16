شاهد.. لحظة نقل فرجاني ساسي إلى المستشفى

نقل التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك منذ قليل إلى مستشفى مولاي يوسف بمدينة كازابلانكا، بعد الاشتباه في إصابته بـفيروس كورونا.

ويظهر اللاعب التونسي داخل عربية الإسعاف من أجل نقله للمستشفى ولإجراء مسحة طبية جديدة لحسم إصابته من الفيروس من

عدمه، لكن كما أوضح الفيديو بأن اللاعب يرفض النزول من سيارة الإسعاف.

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وكانت قد أشارت التقارير المغربية، إلى وجود شكوك حول إصابة اللاعب التونسي بالوباء قبل وصوله إلى البيضاء، أمس الخميس،

حيث نفى في وقت سابق تعرضه للعدوى في بلاده، وأنه قرر عزل نفسه لمدة خمس أيام، مخالطته لأحد مصاب بالفيروس.

وكان ساسي ألتحق لبعثة الزمالك أمس، الخميس في المغرب، ولم يشارك ساسي مع منتخب بلاده في مباراتي السودان ونيجيريا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء يوم الأحد المقبل، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.