رسميًا .. قرعة الكاف تمنح مصر نهائي دوري أبطال أفريقيا إذا كان طرفيه مصري ومغربي

سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا في في مصر بحال تأهل فريقين من المغرب ومصر، بحسب القرعة التي اجراها الاتحاد القاري الجمعة في الدار البيضاء.

وسحب القرعة مدير المسابقات في الاتحاد القاري سامسون أدامو، وأسفرت عن إقامة المباراة النهائية المقررة في 6 نوفمبر 2020 في مصر، في حالة تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب للنهائي.

وذكر الاتحاد الأفريقي انه “في حالة وصول فريقين من نفس البلد للدور النهائي، ستقام المباراة في البلد الخاص بهما”.

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وذكر سامسون انه بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة النهائي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ثم اعتذار اي مدينة اخرى عن تلبية الاستضافة، لجأ الاتحاد القاري إلى خيار القرعة بعد تأهل فريقين من المغرب ومصر إلى نصف النهائي.

ويلتقي الوداد المغربي مع الأهلي المصري السبت في ذهاب نصف النهائي والرجاء المغربي مع الزمالك المصري الأحد على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، فيما تقام مباراتا الإياب يومي 23 و24 الجاري في القاهرة.

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