تشيلسي كان قريبًا من التعاقد مع ليونيل ميسي في هذا التوقيت!

كشف تقرير صحفي بريطاني، أن أسطورة برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في عام 2014.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتشيلسي آنذاك، أجرى مكالمة فيديو مع ميسي وأقنعه بالانتقال لصفوف البلوز في عام 2014.

ونجح مورينيو خلال المكالمة في إقناع ميسي بالانتقال إلى تشيلسي، وخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتفقت إدارة تشيلسي مع النجم الأرجنتيني على كافة بنود عقده، لكن تدخّل والد اللاعب، خورخي ميسي في المفاوضات وهو ما أدى إلى فشل الصفقة.

وقالت ”سكاي سبورتس“ أن تشيلسي كان ينوي تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد ميسي، والمقدر في ذلك الوقت بحوالي 250 مليون يورو، بالإضافة إلى منح النجم الأرجنتيني راتب يبلغ 50 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وكان ينوي تشيلسي تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد ميسي مع برشلونة، والذي كان يبلغ في ذلك الوقت 250 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب قيمته 50 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وجاء التواصل بين مورينيو وميسي، بعد اندلاع أزمة التهرب الضريبي التي لاحقت البرغوث، وتسببت في اتخاذه لقرار الرحيل عن إسبانيا في ذلك الوقت.

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وكان ميسي قد كشف في تصريحات صحفية سابقة أنه كان يدرس بشكل جدي الرحيل عن برشلونة ومغادرة إسبانيا بالكامل بسبب أزمة الضرائب.

وفي الوقت الذي كان يقوم فيه تشيلسي بوضع الخطة النهائية لضم اللاعب، حدثت الكارثة بعد تدخل نجم برشلونة السابق، ديكو وحديثه مع والد ميسي.

اتصل تشيلسي بخورخي ميسي، الذي صدمهم بالرد: “لا أعرف ما الذي تتحدثون عنه”.

انتهت القصة، وسط حالة شديدة من الدهشة والغضب لمالك تشيلسي، رومان أبراموفيتش، الذي حاول كثيراً تقبل هذه الصدمة، في صفقة كادت أن تغير مجرى التاريخ.

حيث كانت ستصبح تلك الصفقة التي لم تحدث، الأغلى في التاريخ حتى وقتنا هذا، لكن تدخل والد ميسي والنجم البرتغالي ديكو أصاب الصفقة في مقتل.

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