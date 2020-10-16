نجم يوفنتوس مُتهم بانتهاك قواعد الحجر الصحي من وزير الرياضة الإيطالي

زعم وزير الرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا أمس الخميس، أن نجم وهداف يوفنتوس، كريستيانو رونالدو قد انتهك قواعد الحجر الصحي عندما عاد إلى إيطاليا بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البرتغال.
وعاد رونالدو إلى إيطاليا على متن طائرة خاصة يوم الأربعاء الماضي لدخول الحجر الصحي في المنزل.
وسُئل وزير الرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا خلال مقابلة إذاعية عما إذا كان رونالدو قد انتهك قواعد الحجر الصحي، فأجاب: “نعم، أعتقد ذلك، طالما لم يحصل على تصريح من الجهات الصحية المختصة فهذا يعني وجود خطأ”.
بينما أصر رئيس نادي يوفنتوس، أندريا أنييلي أن رونالدو لم ينتهك قواعد الحجر الصحي، قائلًا: “يجب عليك الاتصال بوزارة الصحة ووزارة الداخلية واطلب منهما توضيح ما تم انتهاكه”.
وقال نادي يوفنتوس في بيان يوم الأربعاء الماضي أن رونالدو عاد على متن رحلة طبية “بتفويض من الجهات الصحية المختصة”.
يذكر أن رونالدو لعب مباراة ودية ضد إسبانيا، ومباراة في بطولة دوري الأمم الأوروبية ضد فرنسا، قبل ظهورإيجابية نتائج فحص فيروس كورونا، ويغيب عن فوز البرتغال 3-0 على السويد يوم الأربعاء الماضي.
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