متى حاول ريال مدريد ضم ليونيل ميسي؟

لا يختلف اثنان على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس قائدًا لبرشلونة أو هدافه التاريخي فحسب، بل هو رمز للفريق منذ لحظة مغادرة النجم البرازيلي رونالدينيو جاوتشو في 2008.

وكان حلم رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز أن يرى ميسي بقميص الميرنجي، حيث قدم النادي الملكي عرضًا فلكيًا في عام 2013 من أجل ضم أسطورة برشلونة.

وكشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، أن عرض ريال مدريد جاء لميسي قبل الفترة التي شهدت سيطرة الملكي على أوروبا وتراجع برشلونة.

وأفاد الصحفي الإيطالي أن، بيريز قدم عرضًا بقيمة 250 مليون يورو من أجل ميسي، والمفاجأة أن هذه الأموال كانت مخصصة لتطوير ملعب ريال مدريد، سانتياجو برنابيو.

لكن ميسي كان رده سريعًا وقال: “لن أذهب إلى ريال مدريد، أنتم تضيعون وقتكم”.

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وسربت هذه المعلومات من قبل موقع تسريبات كرة القدم “فوتبول ليكس” عام 2018، وجاء الصحفي الإيطالي دي مارزيو ليؤكدها ويعطي مزيدًا من التفاصيل عن عرض ريال مدريد.

ولم يكن ريال مدريد النادي الوحيد الذي حاول أن يَنْأى بميسي بعيدًا عن برشلونة، نادي إنتر ميلانو الإيطالي حاول ضم النجم الأرجنتيني وفشل، وكذلك فعل باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، وكان رد اللاعب دومًا الرفض، والتمسك بالفريق والوفاء للنادي الكتالوني.

جدير بالذكرأن عقد النجم البالغ من العمر 33 عامًا، ينتهي في يونيو 2021، ووسط انشغال عالم كرة القدم بوجهته المقبلة، هل يستمر ميسي في برشلونة حتى الإعتزال؟ أم أن مانشستر سيتي الأوفر حظًا للظفر به؟

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