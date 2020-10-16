الدوري مع وليد يقدم فكرة جديدة إلى لجنة حكام الاتحاد السعودي قبل بداية الموسم

قدم برنامج الدوري مع وليد الذي يُقدمه الإعلام “وليد الفراج” فكرة جديدة إلى لجنة حكام الاتحاد السعودي لكرة القدم، أثناء استضافة نائب رئيس اللجنة “يوسف ميرزا” ضمن الحلقة التي أذيعت في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الجمعة لتقديم الجولة الأولى من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر لها يوم غد السبت.

وطلب وليد الفراج من المستشار التحكيمي للبرنامج “فهد مرداسي” التحدث عن الفكرة الجديدة التي تستهدف تطوير التفاهم ما بين حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد.

وقال فهد مرداسي “كنت أتطلع لاحتراف التحكيم، ونقلت تحت هذه المظلة من قبل وزارة الرياضة، كان مشروع وبداية، لكن الله لم يرد، لكن كل الظروف حاليًا تساعد الحكم السعودي وسط دعم القيادة الرشيدة والاتحاد السعودي لهم وللرياضيين بشكل عام”.

وأضاف “الاتحاد السعودي يدعم الحكم المحلي، لهذا أود أن أطرح فكرة على لجنة الحكام، لماذا لا تقوم اللجنة بعمل أطقم حكام يعملون مع بعضهم بصفة دائمة مع تغيير وظيفة كل حكم من مباراة لأخرى”.

وأوضح “على سبيل المثال في هذه الجولة، حكم الساحة وحكم الفيديو يكونان مع بعضهما البعض، ليكن حكم الساحة (س من الناس) ومعه حكم فيديو، في الجولة التالية ينتقل حكم الساحة للعمل كحكم فيديو، وحكم الفيديو ينتقل للعمل كحكم ساحة، ويتم تدريبهم على هذا الشيء بغض النظر عن استمرار المساعدين معهم من عدمه أو الانتقال لطاقم آخر، بهدف أن يكون حكم الساحة متفاهم مع حكم الفيديو على طول الموسم”.

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وختم حديثه “شاهدنا بالموسم الماضي، حكم الفيديو المساعد VAR مرات يكون حكم مساعد بالأصل أو حكم ساحة، نتمنى أن يكون في الأساس حكم مساعد كي يساعد في قرارات التسلل على وجه التحديد”.

ورد يوسف ميرزا على الاقتراح، بقوله “شيء رائع أن يكون لدينا طاقم، لكن أنت تعرف تركيبة الدوري السعودي وظروف الحكام لا تمكنك من تكوين طواقم حكام، ممكن في بعض المباريات وبعض الظروف نقوم بتطبيق هذه الفكرة، لكن ليس على المستوى، مع ذلك فكرة ممتازة التي طرحتها”.

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