صدمة..الجزائري بن رحمة يفشل في تجاوز فحوصات وست هام يونايتد

فشل جناح برينتفورد الإنجليزي، سعيد بن رحمة في تجاوز الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة وست هام يونايتد.

واتفق وست هام مع برينتفورد على ضم بن رحمة مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، ولكن يبدو أن حلم النجم الجزائري في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز قد تعطل بسبب فشله في تجاوز الفحص الطبي.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية في خبر حصري، أن بن رحمة فشل في تجاوز الفحص الطبي، الذي خضع له اليوم الجمعة بمقر وست هام، وهو ما مثل صدمة للاعب وللنادي اللندني أيضًا.

وأبلغ مسؤولي نادي وست هام نظرائهم في نادي برينتفورد صباح اليوم بالتطور الذي حدث، في ظل البحث عن حلول لحل هذه المشكلة الطارئة وإنقاذ الصفقة من الإنهيار.

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ويتوجب على وست هام إتمام الصفقة قبل الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت بريطاني اليوم الجمعة، وهو آخر موعد لإبرام صفقات في إنجلترا، فيما يخص التعاقد مع لاعبين من داخل البلاد.

وسيضطر اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لمواصلة اللعب مع برينتفورد، الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي “التشامبيونشيب” حتى الميركاتو الشتوي القادم على الأقل.

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