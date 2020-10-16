يوفنتوس يتحدى ريال مدريد بتقديم إغراء غير عادي لكيليان مبابي

زعم تقرير صحفي إيطالي أن نادي يوفنتوس يستعد لتقديم عرض قياسي لضم نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، وأنه مستعد للتضحية بهداف ونجم الفريق، كرستيانو رونالدو من أجل الظفر بنجم المستقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس قد يدفع 400 مليون يورو للتعاقد مع مبابي، كما أن العملاق الإيطالي على استعداد للتضحية بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن صفقة تبادل من أجل الفوز بخدمات نجم المنتخب الفرنسي الشاب.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ميزانية يوفنتوس لن تتحمل راتب كلًا من رونالدو، والذي يحصل على أربعة أضعاف من يليه بقائمة أعلى اللاعبين أجورًا في الدوري الإيطالي، ومبابي الذي سيقترب راتبه كثيرًا من راتب النجم البرتغالي.

ولن تقبل إدارة باريس سان جيرمان خسارة مبابي البالغ من العمر21 عامًا، وضم رونالدو البالغ من العمر 35 عامًا براتبه الأسبوعي الضخم، الذي يبلغ 575 ألف يورو.

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وقد يقبل باريس سان جيرمان التخلي عن مبابي بمقابل مادي كبير في صيف 2021، بدلًا من تركه دون مقابل بعدها بعام واحد فقط، حيث ينتهي عقده في صيف 2022.

وعلى الجانب الآخر، أكدت صحيفة الصن البريطانية، أن ريال مدريد الإسباني هو الأوفر حظًا لضم مع مبابي، الذي بدوره لم يخف حبه للفريق الملكي في تصريحات سابقة.

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