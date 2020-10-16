شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب مصر يواجه الديوانية العراقي وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني بقيادة ربيع، ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، إقامة مباراة ودية أمام فريق الديوانية العراقي أحد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز العراقي المًوسم الحالي يوم الأحد المقبل في تمام الرابعة مساء على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك في بداية الأسبوع الرابع من المعسكر المفتوحً الذي بدأ منتصف نوفمبر الماضي.

ويتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين في إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة شمال إفريقيا بتونس المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.

من جهة أخرى، يجري حسام أشرف، لاعب الزمالك ومهاجم المنتخب، جلسات علاج طبيعي لمدة ثلاثة أيام لشعوره بآلام في العضلة الضامة، ومن المنتظر أن يعود إلى المشاركة مع الفريق عقب مباراة الديوانية العراقي استعداداً للسفر إلى تونس في الثالث من نوفمبر المقبل.