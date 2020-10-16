شكرا لقرائتكم خبر عن مسحتان لبعثة بيراميدز قبل مواجهة حوريا كوناكري الغيني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري جميع أفراد بعثة نادي بيراميدز مسحتين طبيتين قبل خوض مباراة حوريا كوناكري الغيني في إطار نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، تطبيقا للتعليمات الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.
وأوضح الجهاز الطبي لبيراميدز أنه وفقا للبروتوكول الطبي، سيخضع جميع أفراد البعثة لمسحة طبية في العاشرة من مساء اليوم، الجمعة، بمقر فندق الإقامة في كازبلانكا، وتظهر النتيجة في أقل من ٢٤ ساعة، على أن تكون هناك مسحة طبية أخرى قبل المباراة للتأكد من خلو أي فرد من فيروس كورونا.
وشدد الجهاز الطبي على أن البعثة كانت أجرت مسحتين قبل السفر للمغرب جاءت جميع نتائجها سلبية تماما، تمهيدا لخوض المواجهة الهامة بنصف النهائي القاري.
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