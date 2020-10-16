شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة كاف التحذيرية للأهلي قبل المران الختامي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أبلغ مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» النادي الأهلي بإغلاق مرانه الأخير أمام وسائل الإعلام المختلفة مساء اليوم الجمعة؛ تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وأكد مسئولو «كاف» أن مران اليوم لن يسمح فيه لوسائل الإعلام بالتواجد فيه خلال أول ١٥ دقيقة كما هو معتاد وفقًا للوائح بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيقا لتعليمات اللجنة الطبية بالكاف.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الأخير مساء اليوم على مركب (استاد)محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها مساء غدٍ السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على رسالة كاف التحذيرية للأهلي قبل المران الختامي بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.