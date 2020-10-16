شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف حقيقة نقل فرجاني ساسي للمستشفي في الدار البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إلى بعثة الفريق، في فندق الإقامة بالدار البيضاء مساء امس الخميس، استعداداً لمواجهة الرجاء المغربي.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء، «الاحد»، في إياب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الافريقي، والتي ستجري على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ووصل فرجاني، إلى مطار الدار البيضاء، قادما من تونس، للإنتظام في معسكر الفريق استعداداً للمواجهة المقبلة.

وفور وصول فرجاني، توجه إلى احدي المستشفيات القريبة من مطار الدار البيضاء، لإخذ مسحة سريعة، تظهر نتيجتها بعد ثمان ساعات، وفقاً للبروتوكول الطبي، المتبع من الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وسادت حالة من اللغط حول مخالطة فرجاني، لاحد المصابين بفيروس كورنا، خلال تواجده في معسكر المنتخب التونسي مؤخراً.

واجري ساسي، مسحة قبل وصوله إلى المغرب، اثبتت سلبية العينات التي اخذت منه إلا ان الاتحاد الافريقي، اصر على اجراء مسحة جديددة للاعب.

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