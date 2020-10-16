شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يؤدي أول تدريباته بالمغرب بملعب «كهرما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ووصلت بعثة بيراميدز للدار البيضاء مساء الخميس، وخلد اللاعبون للراحة على أن تكون أولى التدريبات مساء الجمعة، استعدادا لمواجهة الثلاثاء التي تقام بملعب محمد الخامس في كازبلانكا.

وعاين محمد صلاح، مدير فريق بيراميدز ملعب «كهرما» من النجيل الطبيعي قبل خوض تدريبات بيراميدز عليه.