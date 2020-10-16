شكرا لقرائتكم بيراميدز يؤدي أول مران بالمغرب اليوم على ملعب "كهرما" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدي فريق بيراميدز مرانه الأول اليوم، الجمعة، بمدينة كازبلانكا، على ملعب "كهرما" استعدادا لخوض مباراة حوريا كوناكري الغيني يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر.

ووصلت بعثة بيراميدز للدار البيضاء مساء الخميس، وخلد اللاعبون للراحة على أن تكون أولى التدريبات في السادسة من مساء الجمعة بتوقيت الدار البيضاء، السابعة بتوقيت القاهرة، استعدادا لمواجهة الثلاثاء التي تقام بملعب محمد الخامس في كازبلانكا.

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وعاين محمد صلاح مدير فريق بيراميدز ملعب "كهرما" من النجيل الطبيعي قبل خوض تدريبات بيراميدز عليه.

وتضم قائمة بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور، خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس، ومن المنتظر أن ينضم اريك تراوري للبعثة في الدار البيضاء، بعد أن أنضم ولفيرد كانون أمس.