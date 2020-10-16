شكرا لقرائتكم بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة بقاعة في فندق الإقامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدت بعثة فريق بيراميدز، صلاة الجمعة، اليوم، بإحدى القاعات الخاصة بفندق الإقامة في مدينة كازبلانكا المغربية.

وحرصت البعثة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال الصلاة لمنع انتشار فيروس كورونا، ووصلت البعثة بالأمس إلى الدار البيضاء تمهيدا لخوض المباريات النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومواجهة حوريا كوناكري الغيني يوم الثلاثاء المقبل بنصف النهائي بملعب محمد الخامس.

وجه نادي بيراميدز الشكر لنظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي، على التعاون المثمر منذ وصول بعثة النادي إلى الدار البيضاء تمهيدا لخوض مباريات الأدوار النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال شريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز إن الرجاء حرص على دعم البعثة ومساعدتها منذ لحظة وصولها للدار البيضاء، مشددا على أن خالد بهماني مدير العلاقات العامة بنادي الرجاء ساند البعثة وبيراميدز يشكر التعاون.

أوضح أن بهماني وفر ملعب كهرما بكازبلانكا ليخوض الفريق عليه تدريباته استعدادا للقاء حوريا الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وبيراميدز يشيد بهذا التعاون الرائع.

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كما تواجد فؤاد الزناتي مدير المنتخبات بالاتحاد المغربي ومنظم المباريات النهائية للكونفدرالية من الاتحاد المغربي واجتمع بمسئولي بعثة بيراميدز، محمد صلاح مدير الفريق، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وحرص على تذليل كافة الصعاب وحل أي مشكلة تواجه البعثة.

ومن المقرر أن يجري جميع أفراد بعثة نادي بيراميدز مسحتان طبيتان قبل خوض مباراة حوريا، وأوضح الجهاز الطبي لبيراميدز، أنه وفقا للبروتوكول الطبي، سيخضع جميع أفراد البعثة لمسحة طبية في العاشرة من مساء اليوم، الجمعة، بمقر فندق الإقامة في كازبلانكا، وتظهر النتيجة في أقل من 24 ساعة، على أن تكون هناك مسحة طبية أخرى قبل المباراة للتأكد من خلو أي فرد من فيروس كورونا.

شدد الجهاز الطبي على أن البعثة كانت أجرت مسحتين قبل السفر للمغرب جاءت جميع نتائجها سلبية تماما، تمهيدا لخوض المواجهة الهامة بنصف النهائي القاري.

ويؤدى فريق بيراميدز أول تدريباته اليوم، الجمعة، فى مدينة كازبلانكا على ملعب "كهرما" ووصلت بعثة الفريق للدار البيضاء مساء الخميس، وخلد اللاعبون للراحة على أن تكون أول التدريبات فى السادسة مساء الجمعة بتوقيت الدار البيضاء، السابعة بتوقيت القاهرة، استعدادا لمواجهة الثلاثاء التي تقام بملعب محمد الخامس في كازبلانكا.

وعاين محمد صلاح مدير فريق بيراميدز ملعب "كهرما" من النجيل الطبيعي قبل خوض تدريبات بيراميدز عليه.

وتضم قائمة بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور، خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس، ومن المنتظر أن ينضم اريك تراوري للبعثة في الدار البيضاء، بعد أن أنضم ولفيرد كانون أمس.