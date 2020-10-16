شكرا لقرائتكم "البطولة المغربي": نقل فرجاني ساسي لمستشفى بعد اشتباه في إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نُقل التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ، إلى إحدى مستشفيات الدار البيضاء، اليوم الجمعة، للاشتباه في إصابته بـفيروس كورونا، عقب انضمامه لمعسكر الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي، التي ستقام بعد غد، الأحد، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في ذهاب دور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا

كشف موقع "البطولة" المغربى، أن مصدر خاص أفصح للموقع بوجود شكوك حول إصابة اللاعب التونسي بالوباء قبل وصوله إلى البيضاء، أمس الخميس، حيث نفى في وقت سابق تعرضه للعدوى في بلاده، مشيرًا إلى أنه قرر الدخول في "حجر صحي اختياري" لبضعة أيام قبل اللحاق ببعثة الزمالك في المغرب.

Advertisements

ومن المنتظر أن تحدد لجنة خاصة تابعة للاتحاد الأفريقي "الكاف"، ما إذا كان سيتم السماح لفرجاني ساسي بالمشاركة في قمة الأحد المقبل أو لا، في حال ما إذا تأكدت بالفعل إصابته بالفيروس.

وخضع لاعبو الزمالك لاختبارات الكشف عن كورونا، أمس الخميس، ومن المنتظر أن يُصدر النادي بلاغًا في الموضوع، في حال ما إذا ثبتت إصابة ساسي أو أي عضو آخر في الفريق بالعدوى.

يُذكر أن الرجاء الرياضي سيستضيف الزمالك على ملعب محمد الخامس، بعد غدٍ الأحد، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءا.