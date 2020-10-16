شكرا لقرائتكم كاف عن محمد الشناوي: ملاك الأهلي الحارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تقريرا عن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المتألق مؤخرًا وذلك قبل ذهاب نصف نهائي دري أبطال أفريقيا عندما يلتقى الأهلي والوداد المغربي غدا على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء.

ووصف الحارس العملاق قائلا: "الشناوي.. ملاك الأهلي الحارس" وقال أنه بالنسبة لحارس الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، سيبقى هذا الموسم في الذاكرة طويلاً. حارس المرمى عزز موقعه باعتباره الحارس الأول في ناديه وبلاده، وارتدى شارة قائد الشياطين الحمر، وحطم بعض الأرقام القياسية أيضاً.

بدأ الشناوي – الذي سيكمل عامه الـ 32 في ديسمبر المقبل – مسيرته في ناشئي عملاق القاهرة، قبل أن يتكر الأهلي لينضم لطلائع الجيش في 2009. بعد فترات في كل من حرس الحدود وبتروجيت، عاد للأهلي مرة أخرى في 2016. قضى بعض الوقت كحارس بديل قبل أن يفرض نفسه كخيار أول في حراسة مرمى الأهلي، بل وضمن مكاناً أساسياً في تشكيلة منتخب مصر. تألق الشناوي مع الفراعنة في كأس العالم 2018 بروسيا، وحصد جائزة رجل المباراة في مواجهة أوروجواي بمرحلة المجموعات.

Advertisements

إلا أن هذا الموسم بلا شك يعد الأفضل للشناوي في دفاعه عن عرين الشياطين الحمر. ونجح الشناوي في تحقيق رقم قياسي جديد في الدوري المصري الممتاز، حين احتفظ بنظافة شباكه في 24 من أصل 30 مباراة خاضها مع الأهلي في الدوري، واستقبل 8 أهداف فقط في هذا الإطار. وفي الوقت الذي توج فيه الأهلي بلقبه الـ 42 في الدوري والخامس على التوالي، كان الشناوي هو رجل الموسم.

وقال الشناوي "العودة للأهلي في 2016 كانت أفضل لحظة في مشواري. حين تركت الأهلي في 2009 كنت أحلم بهذه اللحظة، وحين أتت تعهدت بأن أقدم كل ما لدي من أجل النادي."

الأهلي يدخل مباراة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بنهاية الأسبوع، ويأمل الشناوي في مواصلة تألقه في الوقت الأكثر أهمية من الموسم. بعدما تعرض لإصابة في إحدى مباريات الدوري المصري الممتاز قبل أسبوعين، تنفست جماهير الأهلي الصعداء بتعافيه وجاهزيته لهذه المباراة المصيرية.

ويختتم الشناوي "في الأهلي دائماً ما نلعب من أجل الفوز، أياً كانت المباراة أو البطولة. هدفنا الآن هو لقب دوري الأبطال، لكن علينا أولا التركيز في مباراة الذهاب أمام الوداد، ثم سنفكر في كل مباراة في وقتها."