شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. منة وليد لاعبة اسكواش سموحة: بحب عمرو دياب ونفسى أحضر له حفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هي "منة وليد" لاعبة الاسكواش فى نادى سموحة، وتعد من أبرز نجمات اللعبة بالنادى لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



منة وليد لاعبة اسكواش سموحة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب الرسم جدا، ودائما بستغل أى وقت فراغ وامارس هوايتى اللى بحبها وهى الرسم.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

البان كيك، بدون منافس.



اللاعبة على البحر

من نجمك المفضل؟

أحمد حاتم وأحمد عز، بحب اتابع أعمالهم جدا، وبيمثلوا بطريقة مقنعة.

من المطرب المفضل لك؟

عمرو دياب، بموت فيه ونفسى أحضر له حفلة.



لاعبة الاسكواش

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

موديل، حاسة نفسى في الحاجة دى

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لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

بتجاهلهم تمام، وكأنى مش سامعة حاجة.



لاعبة سموحة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

ياسمين عبد العزيز ليها شخصية مختلفة

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أسهل و عملى أكتر



منة لاعبة سموحة

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

مش عارفة الصراحة مفكرتش في الموضوع ده قبل كده



منةوليد

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟ .

لو أنا شايفة أنى عندى مستقبل كويس و قادرة أكمل مش هسيبها