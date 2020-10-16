شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى والوداد السابق عن مواجهة الغد: مباراة صعبة لوجود عناصر مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى الأسبق للأهلى والسابق للوداد المغربى، عن أمنياته للفريقين قبل مواجهتهما غدا السبت، فى ذهاب دور نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أنه قام بتدريب الفريقين وكلاهما يمتلك الكثير من العناصر المميزة، مشيرا إلى صعوبة اللقاء ولا يستطيع توقع من سيحسمه.

ونشر جاريدو، عبر حسابه على انستجرام، صورة له خلال تدريب الفريقين قائلا، "أعزائى الجماهير، أتلقى الكثير من المكالمات لإبداء رأيى فى مباراة دورى الأبطال بين الوداد والأهلى، لا يمكننى الرد على الجميع، لكن آمل أن يكون بيانى هنا مفيدًا لكم جميعًا، من الواضح أننى كنت أدرب كلا الناديين وأنا معجب وأقدر الكثير من اللاعبين فى كلا الفريقين، أتمنى كل التوفيق لهم".

وأضاف جاريدو، "لا أستطيع أن أقول من هو المفضل لأن كلا الفريقين لديه الكثير من اللاعبين المتميزين والرائعين، ستكون مباراة صعبة وأتمنى فقط أن يستمتع المشجعون بكرة القدم، شغف أحمر فى القاهرة والدار البيضاء، أتمنى لكم كل خير".

Advertisements





من ناحية أخرى، حرص الجهاز الفنى للأهلى على مشاهدة خمس مباريات لفريق الوداد المغربي؛ استعداداً للقاء المرتقب بينهما مساء غد السبت فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقام موسى ماتالابا وأحمد سليمان، محللا الأداء بالجهاز الفنى، بتقديم تقرير مفصل لبيتسو موسيمانى المدير الفنى عن نقاط القوة والضعف فى فريق الوداد، ويعقد موسيمانى محاضرة فيديو للاعبى الفريق اليوم، فى إطار الاستعداد لخوض المباراة التى تقام غدا السبت على مركب «استاد» محمد الخامس بمدينة كازابلانكا بالمغرب.