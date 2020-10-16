شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرتدى الأسود أمام الوداد غداً فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم، الجمعة، الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربى فى مقر إقامة ممثلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف"، بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إدارى الفريق؛ للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء غد، السبت، فى ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدى النادي الأهلي اللون الأسود بالكامل، على أن يرتدى الوداد اللون الأبيض بالكامل، كما شهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى ملعب محمد الخامس الذى يستضيف اللقاء ومواعد عمليات الإحماء وتنظيم دخول بعثة الفريق، وفقا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» للمباراة.



الاجتماع الفني لمباراة الاهلي والوداد المغربي

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الاجتماع الفني لمباراة الاهلي والوداد

على صعيد متصل، أبلغ مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» النادي الأهلي بإغلاق مرانه الأخير أمام وسائل الإعلام المختلفة مساء اليوم، الجمعة، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا، وأكد مسئولو «كاف» أن مران اليوم لن يسمح فيه لوسائل الإعلام بالتواجد فيه خلال أول 15 دقيقة كما هو معتاد، وفقًا للوائح، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيقا لتعليمات اللجنة الطبية بالكاف.