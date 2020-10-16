الامارات | "كاف" يكشف عن البلد المضيف لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يكشف عن البلد المضيف لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقرر في 6 نوفمبر سيقام في القاهرة حال تأهل الأهلي والزمالك وفي المغرب بحال تأهل الوداد والرجاء، فيما حسمت القرعة اليوم الجمعة بان مصر ستستقبل النهائي بحال تأهل فريقين من المغرب ومصر. ويحصل البطل على جائزة مالية بقيمة 2,5 مليون دولار.

وأعلن الاتحاد الإفريقي نتيجة القرعة على حسابه الرسمي لموقع دوري أبطال إفريقيا على "تويتر" وقال: "السيدات والسادة، المنتظرون نتيجة قرعة نهائي دوري أبطال إفريقيا، نهائي الحلم سيكون في مصر".

ومن المقرر أن يقام النهائي من مباراة واحدة للمرة الأولى في تاريخ البطولة بعد التعديلات التي أجراها "الكاف" على نظام دوري الأبطال أخيراً.

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