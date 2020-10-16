الامارات | صلاح وابنته يفاجئون الجمهور بملابس "الرجل الخارق"

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وابنته يفاجئون الجمهور بملابس "الرجل الخارق" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نجم ليفربول ومهاجم المنتخب المصري محمد صلاح، بعيد ميلاد ابنته مكة السادس، بعد أن شارك متابعيه بنشر صور وفيديوهات على حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، وهو يرتدي وابنته زي الرجل الخارق.

وعلق صلاح قائلا: عيد ميلاد سعيد أميرتي"، في احتفالية صغيرة أقامها لابنته في منزله بإنجلترا، ظهرت فيها العديد من صور الشخصيات الكرتونية، وامتلأت بالبالونات الهوائية. ويستعد صلاح مع ليفربول، لمواجهة إيفرتون غدا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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