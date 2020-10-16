شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شكري حارس سيراميكا: الإدارة الاحترافية سر نجاحنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمود شكري، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا سعادته بالصعود للدوري الممتاز لأول مرة وأن احد أسرار النجاح هو تصميم جميع اللاعبين على الصعود وبذل الجهد والعرق، بجانب توافر المناخ المناسب للنجاح من خلال الإدارة الاحترافية للكرة تحت قيادة النائب محمد أبوالعنيين رئيس مجلس ادارة النادي، الذي قام بتوفير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية.

وأضاف «شكري» أن النجاح لايأتي صدفة ولكن يأتي عندما تجتهد وتحترم الخصم وتسعى بكل مااوتيت من قوة لتحقيق حلمك بالصعود وانا لا يمكن أن نكر جهد المدرب المخضرم صاحب الخبره مصطفى عفيفى الذي بذل جهد كبير لتجهيزي ونصائحة الفنية المستمرة سواء في التدريبات أو أثناء المباريات التي جعلتني جاهز في الزود عن مرماي طوال المسابقة.

وأشار حارس سيراميكا كليوباترا إلى ان الادارة الناجحة لكرة القدم والممثلة في المهندس معتز البطاوي كان له دور كبير في الصعود للدوري الممتاز بفضل جهوده في توفيركافة الإمكانيات للفريق الأول لكرة القدم.

وعن أصعب اللحظات خلال مشوار الصعود لدوري الأضواء قال :أن مباراة نجوم المستقبل كانت من أصعب المباريات خلال مشوار الصعود حيث مني مرمانا بهدف في بداية اللقاء حتى الدقائق الأخيرة ولكن إصرارنا على الفوز حولنا الهزيمة إلى فوز مستحق في نهاية آخر ٥ دقائق وكانت هذه المباراه نقطة تحول في مشوار ما وتربعنا على قمة المجموعة حتى الصعود لدوري الأضواء.



وأختتم «شكري» تصريحاتة بالطبع لايمكن أن أنسى أنني ابن النادي الإسماعيلي وتربيت بين جدرانه واتذكر ساعة رحيلي منه ومن كان وراء ابعادي والذي تعمد أن أكون خارج الإسماعيلي، والان الدراويش يعاني في هذا المركز المهم، وبالطبع انا تحت رهن إشارة الإسماعيلي باعتبارة انه بيتي الأول وللعلم تم الاتفاق مع إدارة على تجديد تعاقدي لموسم وبدأ عقب المباراة الأخيرة.

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