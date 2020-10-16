شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الوداد تشعل معركة الأهلي وبطل المغرب الأفريقية برسالة نارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت جماهير الوداد، على توجيه رسالة للاعبين قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الاهلى والوداد المقرر مساء السبت في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وناشد الجمهور الأحمر لاعبي الوداد بالتحلي بالقتالية في المباراة، وأشاروا في بيان إلى أن ثقتهم كبيرة في اللاعبين والطاقم الفني للدفاع عن قميص نادي الوداد، لتجاوز عتبة الدور النصف النهائي، للتأهل إلى الدور النهائي.

وقال الفصيل المساند للفريق المغربى: «فراغ المدرجات مُؤلم وقاسٍ بالنسبة لنا لكن ثقتنا كبيرة في اللاعبين والطاقم التقني للدفاع عن قميص نادي الوداد الرياضي».

وتابع الفصيل قائلاً: «نحن فدائيو الوداد ننتظر 11 فدائياً على أرضية الملعب، 11 وحشا، 11 مقاتلا قادرين على فعل المستحيل كما أن ارتداء قميص الوداد هو حلم لأي شخص وتبليله فخر لكل ودادي. فلتجعلوا منها معركة من أجل كِبرياء الوداد وأجلعوها مباراة الموسم، مباراة للحفاظ على كبرياء الفريق» .

وأختتمت الجماهير رسالتها:«معا للأبد خلف الوداد الرياضي. 180 دقيقة ننتظر منكم أن تظهروا فيها»الشجاعة «و تبلغوا النهائي بعدها» .