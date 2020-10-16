شكرا لقرائتكم خبر عن 5مباريات تكشف نقاط القوة والضعف في «الوداد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، على مشاهدة خمس مباريات لفريق الوداد المغربي؛ استعدادا للقاء المرتقب بينهما مساء غد السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
وقام موسى ماتالابا وأحمد سليمان، محللا الأداء بالجهاز الفني، بتقديم تقرير مفصل لبيتسو موسيماني المدير الفني عن نقاط القوة والضعف في فريق الوداد.
ويعقد موسيماني محاضرة فيديو للاعبي الفريق اليوم ، في إطار الاستعداد لخوض المباراة التي تقام غدا السبت على مركب «استاد» محمد الخامس بمدينة كازابلانكا بالمغرب.
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