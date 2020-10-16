شكرا لقرائتكم كاف يرفض حضور وسائل الإعلام مران الأهلي الأخير قبل موقعة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» فريق الأهلي بإغلاق مرانه الأخير أمام وسائل الإعلام المختلفة مساء اليوم الجمعة؛ تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا .

وأكد مسئولو «كاف» أن مران اليوم لن يسمح فيه لوسائل الإعلام بالتواجد فيه خلال أول ١٥ دقيقة كما هو معتاد وفقًا للوائح بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيقا لتعليمات اللجنة الطبية بالكاف.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الأخير مساء اليوم علي مركب (استاد)محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها مساء غدٍ السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى ، أكد سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى ، أن الفريق لديه دوافع كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد، وقال قمصان، «إن الأهلى جاهز لمواجهة الغد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد وقطع خطوة كبيرة لاستكمال مشوارنا الأفريقى بنجاح».

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وأوضح قمصان أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب تساعدنا على استكمال هدفنا فى لقاء العودة والوصول إلى المباراة النهائية، وأشار إلى أن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى قام بدراسة المنافس بشكل جيد جدا بعد استعراض خمس مباريات للفريق المغربي؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الغد.

وأشار قمصان إلى إٔن موسيمانى يركز فى كل التفاصيل ويعقد اجتماعات مكثفة مع كل أفراد الجهاز الفني للوقوف على كل كبيرة وصغيرة فى تحضيرات الفريق للمباريات، وأضاف: «نتطلع إلى إسعاد جماهير الأهلى دائما ونبذل أقصى جهد لدينا من أجل تحقيق الانتصارات التى تتناسب مع طموحات وأحلام جماهير الأهلى فى كل مكان.

وأوضح أن الاهلى استعاد بعض لاعبيه المهمين بعد تعافيهم من الإصابات، وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمود وحيد، مشيراً إلى أن عملية تجهيز محمود كهربا مستمرة أيضا لتخليصه من آلام العضلة الخلفية.

واختتم قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة تشهد أيضاً عودة رامى ربيعة الذى ينفذ فى الوقت الحالى برنامجا تأهيليا للتعافى من الإصابة.