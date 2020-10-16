شكرا لقرائتكم الرجاء المغربي يهدي شعاره لوفد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدت إدارة الرجاء المغربي، بعثة الزمالك، شعار النادي المغربي، على هامش زيارة البعثة البيضاء التي يترأسها إسماعيل يوسف لمقر النادي الرجاء، حيث شهدت الزيارة حديث مطول حول مختلف الجوانب بين الناديين والتي حرص فيها مسئولي الرجاء على إهداء أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك لشعار نادي الرجاء في الزيارة التي حضرها علاء مقلد وحمادة أنور عضوى مجلس إدارة قلعة ميت عقبة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن الحكم الذي سيقود مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي، بنصف نهائي دوري أبطال افريقيا، بعد غد الأحد.

وقررت لجنة الحكام الإفريقية على تعيين الحكم الدولي الكاميروني أليوم نيانت، لقيادة مبااة الزمالك والرجاء، والتي ستقام الأحد المقبل ، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

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كان "الكاف" قرر تأجيل الإعلان عن حكام مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى قبل ساعات من انطلاقها فى ظل الرغبة إلى زيادة تركيز الحكام في معسكرهم وتخفيف الضغوطات الإعلامية عليهم.

يذكر أن فريق الرجاء، سيواجه الزمالك نهاية الأسبوع الماضي، بمعنويات مرتفعة عقب تتويجه الأحد الماضي، بلقب البطولة الوطنية الإحترافية للمرة الـ 12 في تاريخه.