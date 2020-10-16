تقارير مغربية : أليوم نيانت يدير مباراة الزملك والرجاء

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جدة - عمرو شويل وحسب موقع 360 le سبور المغربي، قررت لجنة الحكام الإفريقية على تعيين الحكم الدولي الكاميروني أليوم نيانت، لقيادة مبااة الزمالك والرجاء، والتي ستقام الأحد المقبل ، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
كان "الكاف" قرر تأجيل الإعلان عن حكام مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى قبل ساعات من انطلاقها فى ظل الرغبة إلى زيادة تركيز الحكام في معسكرهم وتخفيف الضغوطات الإعلامية عليهم.
يذكر أن فريق الرجاء، سيواجه الزمالك نهاية الأسبوع الماضي، بمعنويات مرتفعة عقب تتويجه الأحد الماضي، بلقب البطولة الوطنية الإحترافية للمرة الـ 12 في تاريخه.
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