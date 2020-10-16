شكرا لقرائتكم قمصان: الأهلي جاهز لمباراة الوداد ودرسنا المنافس جيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي أن الفريق الأحمر لديه دوافع كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد المغربي في المواجهة المقرر إقامتها غدًا، السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وقال قمصان: «إن الأهلي جاهز لمواجهة الغد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد؛ من أجل قطع خطوة كبيرة لاستكمال مشوارنا الإفريقي بنجاح».

وأوضح أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين؛ من أجل تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب تساعدنا على استكمال هدفنا في لقاء العودة والوصول إلى المباراة النهائية ، وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قام بدراسة المنافس بشكل جيد جدا بعد استعراض خمس مباريات للفريق المغربي؛ من أجل الوقوف علي نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الغد.

وقال قمصان إن موسيماني يركز في كل التفاصيل ويعقد اجتماعات مكثفة مع كل افراد الجهاز الفني؛ من أجل الوقوف علي كل كبيرة وصغيرة في تحضيرات الفريق للمباريات ، وأضاف: «نتطلع إلى إسعاد جماهير الأهلي دائما ونبذل أقصي جهد لدينا من أجل تحقيق الانتصارات التي تتناسب مع طموحات وأحلام جماهير الأهلي في كل مكان.

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وأوضح أن الاهلي استعاد بعض لاعبيه المهمين بعد تعافيهم من الاصابات وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمود وحيد، مشيرا إلى أن عملية تجهيز محمود كهربا مستمرة أيضا لتخليصه من آلام العضلة الخلفية.

واختتم قمصان تصريحاته بالتأكيد علي أن الفترة المقبلة تشهد أيضا عودة رامي ربيعة الذي ينفذ في الوقت الحالي برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.