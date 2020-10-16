شكرا لقرائتكم أمير مرتضى عن تخصيص مكافآت للاعبي الزمالك بعد مباراة الرجاء: الأمر متروك لرئيس النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على إمكانية تخصيص مكافآت خاصة للفريق في مواجهة الرجاء المغربي، المقرر لها بعد غد، الأحد، في ذهاب دور قبل النهائي من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

قال :"نادي الزمالك يقدر لاعبيه جيدا فلا داعي للحديث عن حجم المكافآت خاصة إن المكافآت موضوعة بلائحة الفريق ويتم تطبيقها بشكل دوري واللاعبين هدفهم تخطي الرجاء والوصول للنهائي من أجل التتويج باللقب لذلك لا أفضل الحديث عن المكافآت خاصة إنها أمر تقديري للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي وسيكون ذلك بناءً على أحداث المباراة".

وتابع أمير مرتضى:"في النهاية نعرف جيدا كيف نقوم بتقدير لاعبي الفريق خاصة إنهم يقدمون كل ما لديهم من أجل النادي"، وبذلك ستكون حجم المكافآت الخاصة للفريق الأبيض وفقا لرؤية رئيس نادي الزمالك وأحداث لقاء الرجاء في الذهاب قبل أن يقام لقاء الإياب فى القاهرة يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار مصر لاستضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما أجرى قرعة اليوم، الجمعة، في المغرب عن طريق سامسون أدامو مدير لجنة المسابقات بالكاف، على هامش اجتماعات اللجان هناك تزامنا مع نصف نهائي دوري الأبطال الذى يجمع الوداد ضد الأهلي غدا، ثم الرجاء والزمالك بعد غد على نفس الملعب في الدار البيضاء.

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ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 6 نوفمبر المقبل من مباراة واحدة لأول مرة في تاريخ البطولة بعد التعديلات التي أجراها الكاف على نظام دوري الأبطال مؤخرًا، وفى حالة تأهل فريقين من بلد واحد يقام النهائي في هذا البلد، أما في حالة تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب فستقام المباراة النهائية في مصر.

ويتواجد الأهلي والزمالك في المغرب حاليا وضمت قائمة الأحمر كلاً من: محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدى أفشه وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو.

بينما تضم قائمة الزمالك كلا من محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحي في حراسة المرمى ومحمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف إبراهيم "أوباما" - كريم بامبو - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - محمد عنتر - إسلام جابر - مصطفى فتحي - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم في خط الوسط ومصطفى محمد - عمر السعيد - كابونجو كاسونجو في خط الهجوم.