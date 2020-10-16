شكرا لقرائتكم زي النهاردة من 65 سنة.. افتتاح استاد بورسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تم افتتاح استاد المصري الجديد "استاد بورسعيد" حاليا في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر 1955، أي منذ 65 عاما بمباراة جمعت بين المصري مع الأهلي في الدوري الممتاز وفاز الضيوف بهدفين دون رد سجلهما توتو، شريف الزهيري.

ومن العجائب القدر أن آخر مباراة أقيمت على هذا الملعب كانت بين الأهلي والمصري في الأول من فبراير 2012، في اللقاء الشهير الذى شهد وفاة أكثر من 70 مشجع أهلاوي داخل الاستاد عقب انتهاء المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كثرت مطالب أهالي مدينة بورسعيد ومجلس المصري ، بضرورة إنشاء ستاد يليق بناديهم ويكون بمثابة البيت الكبير الذي يجمعهم، نظرا لعدم تحمل ناديهم القديم، وهو نادي الشبان المسلمين حاليا، سعة الجماهير، ومثله نادي بورفؤاد الذي استضاف مباريات المصري لفترة ولكن لم بتحمل أيضا الضغط الجماهيري.

وجاءت فكرة إنشاء ستاد النادي المصري، والتي أصبحت فيما بعد ملحمة حب حقيقية تثبت للجميع مدى عشق وانتماء جماهير المصري لناديهم، وبالضغط الجماهيري من الجميع، خصصت المحافظة قطعة أرض كبيرة تطل على البحر مباشرة لهذا الغرض.

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وبمجرد الإعلان عن تخصيص الأرض تسابقت جماهير المصري للمساهمة في جمع الأموال لبناء الاستاد رغم تخصيص الدولة جزء من ميزانيتها لتأسيسه، كما ساهم العديد من أعيان المدينة في التبرع لتمويل عملية إنشاء الاستاد وبعد أن نجحت الجهود الشعبية في تمويل عملية البناء، أصبح الحلم حقيقيا بأموال محبي وعشاق المصري.

شهد ستاد النادي المصري العديد من الأحداث الهامة التي مرت ببورسعيد منذ انشائه، فقد دُفن في ثراه شهداء العدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956 قبل أن يتم نقل رفاتهم عقب نهاية العدوان إلى مقابر الشهداء.

كما كان شاهداً كذلك على الزيارات السنوية التي كان يقوم بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لبورسعيد احتفالاً بذكرى الانتصار على العدوان الثلاثي، كما كان الاستاد شاهدا كذلك على عدوان 1967، وحرب الاستنزاف وحرب اكتوبر المجيدة وهي الحروب التي ألقت بظلالها على الاستاد، حيث تسببت في تدمير مدرجه البحري، ليتم إعادة بنائه فور العودة من التهجير، لذا فإن ستاد المصري يُعد رمزا تاريخيا في وجدان مشجعي المصري وعشاقه.

وأعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن هدم استاد النادي المصري بعدما أصبح معرضا للسقوط، وكشف عن خطط تطوير المنطقة بالكامل ليصبح ملعبًا متعدد الأغراض.