شكرا لقرائتكم مونبلييه الفرنسي يعلن عن 12 إصابة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مونبلييه الفرنسي لكرة القدم، يوم الجمعة، أن ثمانية لاعبين وأربعة من العاملين في النادي، أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد، حسبما كشفت عنه الفحوص.

ولم يجر الإعلان عن أسماء اللاعبين، الذين أصيبوا بالعدوى، وأوضح النادي في بيان: الفحوص أجريت الخميس وكشفت عن ثمانية حالات إيجابية بين اللاعبين وأربعة بين العاملين.

وتابع: أجريت جولة جديدة من الفحوص صباح الجمعة للجميع. وجرى عزل الــ12 شخصاً المصابين، وفقا للبروتوكول المتبع.

وتجدر الإشارة إلى أن مونبلييه يلتقي موناكو يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.