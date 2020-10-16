اخبار الرياضه

مونبلييه الفرنسي يعلن عن 12 إصابة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم مونبلييه الفرنسي يعلن عن 12 إصابة بفيروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مونبلييه الفرنسي لكرة القدم، يوم الجمعة، أن ثمانية لاعبين وأربعة من العاملين في النادي، أصيبوا بعدوى ، حسبما كشفت عنه الفحوص.

ولم يجر الإعلان عن أسماء اللاعبين، الذين أصيبوا بالعدوى، وأوضح النادي في بيان: الفحوص أجريت الخميس وكشفت عن ثمانية حالات إيجابية بين اللاعبين وأربعة بين العاملين.

وتابع: أجريت جولة جديدة من الفحوص صباح الجمعة للجميع. وجرى عزل الــ12 شخصاً المصابين، وفقا للبروتوكول المتبع.

وتجدر الإشارة إلى أن مونبلييه يلتقي موناكو يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مونبلييه الفرنسي يعلن عن 12 إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا