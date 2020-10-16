شكرا لقرائتكم اتحاد جدة والنصر يغلقان القضية ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارتا النصر برئاسة صفوان السويكت والاتحاد برئاسة أنمار الحائلي يوم الخميس، اتفاقهما على إقفال القضية العالقة بينهما وتغليب المصالح المشتركة.

وكانت إدارة النصر أوائل سبتمبر الماضي نفت في بيان رسمي مفاوضة لاعبين من اتحاد جدة بشكل مباشر، مؤكدة حينها أن رئيس النادي صفوان السويكت تواصل مع نظيره في اتحاد جدة أنمار الحائلي قبل قرابة شهر حول انتقال أو استعارة لاعبين من نادي الاتحاد وفق الأساليب والطرق النظامية، وقابل الحائلي طلب النصراويين بتأجيل الحديث عن هذا الأمر والرد بشأنه مستقبلاً، وتكرر الحديث بين عبدالرحمن الحلافي المشرف على كرة القدم بنادي النصر ورئيس اتحاد جدة بعد نهاية مباراتهما في الجولة الماضية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واتفق الناديان يوم الخميس على إغلاق القضية العالقة بينهما بشكل ودي وتغليب المصالح المشتركة والتعاون الأخوي بينهما استناداً لمبدأ نبذ التعصب الرياضي.