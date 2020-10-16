شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هدية الرجاء المغربى لبعثة الزمالك قبل مواجهة الأحد بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت إدارة الرجاء المغربي بعثة الزمالك شعار النادى المغربى، على هامش زيارة البعثة البيضاء التى يترأسها إسماعيل يوسف لمقر نادى الرجاء، وشهدت الزيارة حديثا مطولا حول مختلف الجوانب بين الناديين والتى حرص فيها مسئولو الرجاء على إهداء أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك لشعار نادى الرجاء فى الزيارة التى حضرها علاء مقلد وحمادة أنور عضوى مجلس إدارة قلعة ميت عقبة.



الرجاء يهدي الزمالك شعاره

فيما رد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حول إمكانية تخصيص مكافآت خاصة للفريق فى مواجهة الرجاء المغربى، المقرر لها بعد غد، الأحد، فى ذهاب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا قائلاً، "نادى الزمالك يقدر لاعبيه جيدا فلا داعى للحديث عن حجم المكافآت، خاصة أن المكافآت موضوعة بلائحة الفريق ويتم تطبيقها بشكل دورى واللاعبون هدفهم تخطى الرجاء والوصول للنهائى من أجل التتويج باللقب، لذلك لا أفضل الحديث عن المكافآت خاصة أنها أمر تقديرى للمستشار مرتضى منصور رئيس النادى وسيكون ذلك بناءً على أحداث المباراة".

وأضاف أمير مرتضى، "فى النهاية نعرف جيدا كيف نقدر لاعبى الفريق، خاصة أنهم يقدمون كل ما لديهم من أجل النادى"، وبذلك ستكون حجم المكافآت الخاصة للفريق الأبيض وفقا لرؤية رئيس نادى الزمالك وأحداث لقاء الرجاء فى الذهاب قبل أن يقام لقاء الإياب فى القاهرة يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اختيار مصر لاستضافة المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعدما أجرى قرعة اليوم، الجمعة، فى المغرب عن طريق سامسون أدامو مدير لجنة المسابقات بالكاف، على هامش اجتماعات اللجان هناك تزامنا مع نصف نهائى دورى الأبطال الذى يجمع الوداد ضد الأهلى غدا، ثم الرجاء والزمالك بعد غد على نفس الملعب فى الدار البيضاء.