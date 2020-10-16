شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المسحة الأخيرة للزمالك فى المغرب قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والإدارى والطبى وأعضاء البعثة بالمغرب لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا فى التاسعة مساء اليوم، وهى الأخيرة قبل مواجهة الرجاء الأحد المقبل.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد المقبل فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكانت البعثة قد خضعت لمسحة فور وصولها للمغرب، وذلك وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات وجاءت جميع العينات سلبية.

وفى سياق مختلف، رد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حول إمكانية تخصيص مكافآت خاصة للفريق فى مواجهة الرجاء المغربى، قائلاً، "نادى الزمالك يقدر لاعبيه جيدا فلا داعى للحديث عن حجم المكافآت، خاصة أن المكافآت موضوعة بلائحة الفريق ويتم تطبيقها بشكل دورى واللاعبون هدفهم تخطى الرجاء والوصول للنهائى من أجل التتويج باللقب، لذلك لا أفضل الحديث عن المكافآت خاصة أنها أمر تقديرى للمستشار مرتضى منصور رئيس النادى وسيكون ذلك بناءً على أحداث المباراة".

وأضاف أمير مرتضى، "فى النهاية نعرف جيدا كيف نقدر لاعبى الفريق، خاصة أنهم يقدمون كل ما لديهم من أجل النادى"، وبذلك ستكون حجم المكافآت الخاصة للفريق الأبيض وفقا لرؤية رئيس نادى الزمالك وأحداث لقاء الرجاء فى الذهاب قبل أن يقام لقاء الإياب فى القاهرة يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى.