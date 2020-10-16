شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر الزمالك بغلق المران الرئيسى قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة نادى الزمالك بمنع وسائل الإعلام من حضور المران اليوم، الجمعة، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتفادى الإصابة بفيروس كورونا، خاصة أن مران الفريق يعد بمثابة الرئيسى للأبيض لخوضه التدريبات على ملعب محمد الخامس الذى يستضيف مواجهة الأبيض مع الرجاء المغربي فى الدار البيضاء، في ذهاب دور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته فى الخامسة مساء اليوم على ملعب محمد الخامس الذى يستضيف لقاء الزمالك والرجاء.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار مصر لاستضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما أجرى قرعة اليوم، الجمعة، في المغرب عن طريق سامسون أدامو مدير لجنة المسابقات بالكاف، على هامش اجتماعات اللجان هناك تزامنا مع نصف نهائي دوري الأبطال الذى يجمع الوداد ضد الأهلي غدا، ثم الرجاء والزمالك بعد غد على نفس الملعب في الدار البيضاء

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ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 6 نوفمبر المقبل من مباراة واحدة لأول مرة في تاريخ البطولة بعد التعديلات التي أجراها الكاف على نظام دوري الأبطال مؤخرًا، وفى حالة تأهل فريقين من بلد واحد يقام النهائي في هذا البلد، أما في حالة تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب فستقام المباراة النهائية في مصر.

ويتواجد الأهلي والزمالك في المغرب حاليا وضمت قائمة الأحمر كلاً من: محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدى أفشه وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو.

بينما تضم قائمة الزمالك كلا من محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحي في حراسة المرمى ومحمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف إبراهيم "أوباما" - كريم بامبو - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - محمد عنتر - إسلام جابر - مصطفى فتحي - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم في خط الوسط ومصطفى محمد - عمر السعيد - كابونجو كاسونجو في خط الهجوم.