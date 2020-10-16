شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إنهاء بطولة كأس مصر آخر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو اتحاد الكرة على إنهاء بطولة كأس مصر للموسم الجارى 2019 /2020 بنهاية شهر نوفمبر المقبل، عقب انتهاء ارتباطات المنتخب الأول والأولمبى المقرر لها فى الفترة من 9 إلي 17 من شهر نوفمبر المقبل.

ويحدد اتحاد الكرة موعد مباريات كأس مصر المتبقية عقب انتهاء مشاركات الاهلي والزمالك فى أفريقيا، وتحديد وصول أى من الفريقين لنهائي دوري أبطال أفريقيا من عدمه، خاصة أنه فى حال خروج الفريقين سيتم لعب مباريات بكأس مصر فى الأسبوع الأول من نوفمبر، أما فى حال صعود الفريقين أو أى منهما سيتم استكمال البطولة عقب انتهاء معسكر المنتخب.

من ناحية أخرى، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، إسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهي في وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا.

Advertisements

ويترتب على ذلك مشاركة صاحبي المركزين الأول والثاني في بطولة أبطال الدوري الأفريقي، بينما يشارك الثالث والرابع في الكونفيدرالية.

وبما أن النادي الأهلي حسم المركز الأول لصالحه فسوف يشارك في أبطال الدوري ، بينما يتنافس على المركز الثاني ناديا بيراميدز والزمالك ، فيما يتنافس على المركز الرابع فريقا المقاولون وسموحة.

ولأن المنافسة على المركز الثاني لن تحسم إلا في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري، كما أن هناك احتمال لامتداد المنافسة على المركز الرابع حتى الجولة الأخيرة أيضا إن لم يحسم اليوم خلال مباراة مصر للمقاصة مع سموحة، فقد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي بتمديد مهلة إرسال أسماء الأندية حتى نهاية أكتوبر الحالي بدلا من 20 منه.

ويأتي طلب الاتحاد المصري في ظل احتمال انتظار الكاف حتى نهاية بطولة أبطال الدوري يوم 6 نوفمبر المقبل لاحتمال فوز الزمالك بها، وهو أمر في حالة حدوثه سيتمكن معه من المشاركة في البطولة حتى لو جاء ترتيبه في الدوري بعد المركزين الأول والثاني.