شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى فى نزهة مع أبنائه بعد ضمان الجونة البقاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حسام غالى، كابتن الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى بفريق الجونة، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام جمعته بابنيه فى نزهه صباحية، وذلك بعدما أكد فريق الجونة أحقيته بالبقاء في الدورى العام، عقب فوزه الأخير على نظيره وادى دجلة بثنائية نظيفة في مباراة الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام.

ورفع الجونة رصيده إلى النقطة 37 في المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما خاض 33 مباراة، فاز في 10 مباريات وتعادل في 7 أخرى، وخسر 16 لقاء آخر، وسجل لاعبو الجونة 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 آخرين.



حسام غالي

فى سياق آخر، قال أحمد حمدي لاعب الجونة، إنه مستاء من تعامل إدارة ناديه معه، خاصة بعدما طلب الرحيل للاحتراف فى أوروبا.

وأضاف أحمد حمدي، خلال تصريحات تلفزيونية، :" كان لدي العديد من العروض ولكننى فضلت الجونة، الأهلى خشى أن أخرج على طريقة الترانزيت، ثم سأعود لناد معين فى مصر".

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وأكمل :" نادر شوقي وحسام غالى طلبا منى انهاء الاتفاق مع ادارة الجونة، حتى أستطيع الاحتراف، لدي عرض من روبن كازان الروسي، على سبيل الاعارة بنية البيع وأتمنى الرحيل".

وتابع :" لن أعود للعب فى مصر إلا عبر بوابة الأهلى، حلمى الاحتراف فى أوروبا ولم أوقع لبيراميدز مثلما يتردد"، وأكمل : "لا استطيع الوصول لنادر شوقي، كما أنه يرد علي متأخر والقيد قريب من الإغلاق هناك، بعدما قال لي اترك لي الأمر".

وأتم: "مستاء من الجونة وتصرفاتها معي هذه الفترة، لن أقدر على إعطاء أي شئ داخل الملعب، فأنا ساعدتهم وهما لم يساعدوني".